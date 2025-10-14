Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Ákri"

Ákri

Ákri / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Ákri", en el marc de Temporada Alta

Idea original i intèrpret: Manel Rosés Moretó

Manel Rosés explora el concepte de llindar a través d’un solo acrobàtic per a tots els públics protagonitzat per una escala. Aparell de circ i escenografia a la vegada, els seus 22 esglaons esdevenen una zona de pas i simbolitzen un ofici i un mode de vida: l’espai de transformació de l’artista, en cerca constant. Amb un destacat treball físic nodrit de verticals, cascades i manipulació d’objectes,  Ákri esdevé un viatge emocional que busca connectar la pròpia experiència amb la de l’espectador. Cofundador de Soon Circus Company, amb qui fa gira del premiat Gregaris, Rosés ha treballat amb formacions com circ “eia” i Cirque du Soleil.

El diumenge 2 de novembre, a les 18 hores, Teatre de Salt. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 17 d'octubre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents