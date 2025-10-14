Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "La mort i la primavera"

La mort i la primavera

La mort i la primavera / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El dia de Watusi", en el marc de Temporada Alta

Intèrprets: Maria Arnal, Fabio Calvisi, Ignacio Fizona Camargo, Valentin Goniot, Jon López, Núria Navarra, Lorena Nogal i Marina Rodríguez

La companyia La Veronal (Sonoma, TA24 i TA21), liderada pel guardonat coreògraf Marcos Morau —Premi Nacional de Dansa 2013—, presenta La mort i la primavera, adaptació en format escènic de la novel·la pòstuma de Mercè Rodoreda. Amb música en directe de Maria Arnal i una escenografia dels sentits, l’espectacle desplega un tapís de gestos i cossos que habiten un univers fosc i espiritual. El muntatge, estrenat a la Biennal de Venècia, és una al·legoria del cicle creació-destrucció, la llibertat creativa i la solidaritat.

El dissabte 1 de novembre, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 17 d'octubre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents