2x1 per veure "La mort i la primavera"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El dia de Watusi", en el marc de Temporada Alta.
Intèrprets: Maria Arnal, Fabio Calvisi, Ignacio Fizona Camargo, Valentin Goniot, Jon López, Núria Navarra, Lorena Nogal i Marina Rodríguez
La companyia La Veronal (Sonoma, TA24 i TA21), liderada pel guardonat coreògraf Marcos Morau —Premi Nacional de Dansa 2013—, presenta La mort i la primavera, adaptació en format escènic de la novel·la pòstuma de Mercè Rodoreda. Amb música en directe de Maria Arnal i una escenografia dels sentits, l’espectacle desplega un tapís de gestos i cossos que habiten un univers fosc i espiritual. El muntatge, estrenat a la Biennal de Venècia, és una al·legoria del cicle creació-destrucció, la llibertat creativa i la solidaritat.
El dissabte 1 de novembre, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 17 d'octubre. Promoció limitada.
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Acaba amb els problemes de la mampara de bany
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària