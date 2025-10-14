La Fira de Mostres 2 entrades gratuïtes

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor et regala 2 entrades per anar a la 63ª edició de la Fira de Mostres, al Palau de Fires de Girona, del 29 d'octubre al 2 de novembre, de les 10h del matí a les 20h.

Envia un mail a subscripcions@ddg.cat per fer la reserva, indicant el nom i cognoms del subscriptor i un correu electrònic on enviar les invitacions. Fins a esgotar existències.

