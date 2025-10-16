2x1 per veure "Frutal (diari de moviment d'una pallassa oncològica"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Frutal (diari de moviment d'una pallassa oncològica" Cia La Senyoreta, diumenge 2 de novembre a les 12h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Actriu/Pallassa: Mireia Peña
“FRUTAL” és un projecte teatral nascut d’un procés oncològic. L’actriu i pallassa Mireia Peña va patir un càncer de mama. El 9 d’abril del 2024 la vida li fa un gir inesperat.
De cop apareix un món paral·lel, quasi surrealista. Aquesta nova realitat la porta a investigar amb la comicitat per explicar un nou paisatge vital.
Frutal és l’explicació d’un procés que no acaba on tothom es pensa. També és una crítica a les grans empreses que utilitzen la malaltia per enriquir-se. També és un espai on identificar-se. Plorar i riure.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 30 d'octubre. Promoció limitada.
