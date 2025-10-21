2x1 per escoltar a "Rigoberta Bandini"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar a "Rogoberta Bandini", en el marc de Temporada Alta.
Artista: Rigoberta Bandini
Després de quatre anys, Rigoberta Bandini torna al festival amb Jesucrista Superstar, un concert amb format teatralitzat on presenta les cançons del seu segon disc, un àlbum doble que reflexiona sobre la identitat, la religió i la vida quotidiana amb humor i sensibilitat. No hi faltaran tampoc alguns dels seus grans himnes com Ay mamá, In Spain We Call It Soledad o Perra. Un retorn esperat que arriba en plena forma.
El dissabte 8 de novembre, a les 21:30 hores, Palau Firal de Girona. Preu: 45€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.
