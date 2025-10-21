Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ID Evolution

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "ID Evolution", en el marc de Temporada Alta

Intèrprets: Alexia Medesan, Adams Dransfield, Bryan Boyer, ‘Slinky’, Lakesshia, ‘Kiki’, Trevor Bodogh, Jp Deltell, Kayden Woodridge, Christophe Bate i Florence Amar

La companyia de circ canadenca presenta una nova versió d’ID, un espectacle aclamat per més d’un milió de persones arreu del món. Conservant·ne l’energia i amb l’esperit lúdic, poètic i compromès amb el risc que caracteritza la formació, ID EVOLUTION dispara la creativitat i l’emoció combinant el circ, la dansa, el teatre i la tecnologia amb una escenografia urbana i una música vibrant. Amb més de 30 anys damunt els escenaris, Cirque Éloize és considerada una pionera del circ actual, sempre amatent a la innovació i l’excel·lència al servei d’un entreteniment ric de sentit

El dissabte 8 de novembre, a les 17 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.

