2x1 per veure "ID Evolution"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "ID Evolution", en el marc de Temporada Alta.
Intèrprets: Alexia Medesan, Adams Dransfield, Bryan Boyer, ‘Slinky’, Lakesshia, ‘Kiki’, Trevor Bodogh, Jp Deltell, Kayden Woodridge, Christophe Bate i Florence Amar
La companyia de circ canadenca presenta una nova versió d’ID, un espectacle aclamat per més d’un milió de persones arreu del món. Conservant·ne l’energia i amb l’esperit lúdic, poètic i compromès amb el risc que caracteritza la formació, ID EVOLUTION dispara la creativitat i l’emoció combinant el circ, la dansa, el teatre i la tecnologia amb una escenografia urbana i una música vibrant. Amb més de 30 anys damunt els escenaris, Cirque Éloize és considerada una pionera del circ actual, sempre amatent a la innovació i l’excel·lència al servei d’un entreteniment ric de sentit
El dissabte 8 de novembre, a les 17 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.
