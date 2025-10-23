2x1 per veure "El desmontaje"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El demontaje", en el marc de Temporada Alta.
Intèrprets: Jimena Márquez
El punt de partida és un misteriós cas que es remunta a 2004, quan un home que es feia dir Dionisos Contreras irrompia en funcions teatrals a Montevideo. A partir de l’anècdota, El desmontaje traça un viatge entre el documental, la conferència i l’autoficció. Jimena Márquez –figura clau del teatre uruguaià– reconstrueix aquella història silenciada a partir de testimonis reals i hi entrellaça reflexions sobre el caràcter ritual del teatre, els límits de l’actuació i les estructures de poder que regulen qui pot pujar a escena i com. Un relat punyent i lúdic sobre memòria, identitat i el poder del teatre.
El diumenge 9 de novembre, a les 18:00 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 20€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.
