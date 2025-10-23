Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "El desmontaje"

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El demontaje", en el marc de Temporada Alta

Intèrprets: Jimena Márquez

El punt de partida és un misteriós cas que es remunta a 2004, quan un home que es feia dir Dionisos Contreras irrompia en funcions teatrals a Montevideo. A partir de l’anècdota, El desmontaje traça un viatge entre el documental, la conferència i l’autoficció. Jimena Márquez –figura clau del teatre uruguaià– reconstrueix aquella història silenciada a partir de testimonis reals i hi entrellaça reflexions sobre el caràcter ritual del teatre, els límits de l’actuació i les estructures de poder que regulen qui pot pujar a escena i com. Un relat punyent i lúdic sobre memòria, identitat i el poder del teatre.

El diumenge 9 de novembre, a les 18:00 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 20€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.

