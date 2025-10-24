Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Inhale Deliriu Exhale

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Inhale Deliriu Exhale", en el marc de Temporada Alta

Intèrprets: Milan Schudel, Emiel Vandenberghe, Margarida Ramalhete, Lara Chedraoui, Mattis Clement, Elias Demuynck ao

Aterra, finalment, a Girona la creadora belga Miet Warlop, reconeguda a tota Europa pel seu teatre visual carregat d’imatges inesperades. Ens presenta Inhale Delirium Exhale, una peça construïda com una onada d’estímuls de profunditat hipnòtica. Cinc intèrprets manipulen 4.000 metres de seda, entrellaçant acció física i vídeo en directe per explorar el vertigen de la creació. Warlop proposa un ritual escènic que oscil·la entre l’humor, l’abstracció i l’èxtasi de la percepció. Un espectacle que escapa a qualsevol intent d’explicació, s’ha de viure.

El dissabte 22 de novembre, a les 20:00 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 7 de novembre. Promoció limitada.

