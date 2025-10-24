Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "De Scheherezade"

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "De Scheherezade", en el marc de Temporada Alta

Direcció: María Pagés i El Arbi El Harti

La coreògrafa María Pagés, referent del flamenc contemporani, i el dramaturg El Arbi El Harti uneixen dansa i paraula en dotze escenes inspirades en figures com Medea, Yerma i Carmen. De Scheherezade proposa una espera poètica i emocionada entre la vida i la mort, la llum i la foscor, on l’amor no és consol sinó camí. Amb una mirada ètica i espiritual, l’espectacle reivindica la feminitat com a força creativa i compromesa amb la diversitat humana.

El dissabte 15 de novembre, a les 20:00 hores, Teatre Municipal El Jardí de Figueres. Preu: 32€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 31 d'octubre. Promoció limitada.

