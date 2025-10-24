2x1 per veure "De Scheherezade"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "De Scheherezade", en el marc de Temporada Alta.
Direcció: María Pagés i El Arbi El Harti
La coreògrafa María Pagés, referent del flamenc contemporani, i el dramaturg El Arbi El Harti uneixen dansa i paraula en dotze escenes inspirades en figures com Medea, Yerma i Carmen. De Scheherezade proposa una espera poètica i emocionada entre la vida i la mort, la llum i la foscor, on l’amor no és consol sinó camí. Amb una mirada ètica i espiritual, l’espectacle reivindica la feminitat com a força creativa i compromesa amb la diversitat humana.
El dissabte 15 de novembre, a les 20:00 hores, Teatre Municipal El Jardí de Figueres. Preu: 32€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 31 d'octubre. Promoció limitada.
