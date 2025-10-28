Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Crystal Fighters", en el marc de Temporada Alta

Intèrprets: Crystal Fighters

Amb el seu estil inconfusible, Crystal Fighters han esdevingut una icona dels festivals d’aquest segle. Amb el seu nou disc LIGHT +, tornen amb la mateixa energia festiva i fusió sonora que els ha convertit en un fenomen de masses, entre el pop britànic, l’electrònica expansiva i les arrels folklòriques. Amb una carrera estretament vinculada a l’escena musical espanyola, el grup britànic arriba a Temporada Alta amb nova gira i un directe vibrant i catàrtic, que mira al futur sense perdre el seu esperit festiu i comunitari.

El divendres 28 de novembre, a les 22 hores, La Mirona (Sala 1) de Salt. Preu: 35€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 14 de novembre. Promoció limitada.

