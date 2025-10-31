2x1 per escoltar "Butler, Blake and Grant"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Butler, Blake and Grant".
Intèrprets: Bernard Butler, guitarra elèctrica i veu. Norman Blake, guitarra acústica i veu. James Grant, guitarra acústica i veu
L’Auditori de Girona acollirà el concert d’una de les novetats més celebrades a l’escena britànica dels darrers anys: Butler, Blake and Grant. Tres músics de prestigi, vinculats a Suede i Teenage Fanclub, s’uneixen en aquesta súper banda per oferir cançons honestes, emotives i plenes de sensibilitat. El seu àlbum de debut, homònim (2025), ha estat aclamat per la crítica per la seva bellesa serena, l’equilibri vocal i l’elegància de les composicions. En directe, despleguen una química íntima i poderosa, amb harmonies delicades i de gran profunditat emocional.
Divendres 28 de novembre, a les 21 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 26 de novembre. Promoció limitada.
