2x1 per veure "Saeta"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Saeta", en el marc de Temporada Alta.
Autoria, direcció i interpretació: Javier Aranda Gracia
Una flor, una saeta i un taüt inicien aquesta peça suggeridora i poètica en què Javier Aranda reflexiona, amb humor i sensibilitat, sobre el sentit profund del teatre i el paper de l’intèrpret. Saeta juga amb la idea de l’escenari com a lloc sagrat i efímer on tot és possible. Una proposta amb titelles i cos, que ens parla de la fragilitat de la vida i del poder transformador de la representació.
El dissabte 29 de novembre, a les 18 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 18€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 14 de novembre. Promoció limitada.
