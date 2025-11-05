Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Saeta"

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Saeta", en el marc de Temporada Alta

Autoria, direcció i interpretació: Javier Aranda Gracia

Una flor, una saeta i un taüt inicien aquesta peça suggeridora i poètica en què Javier Aranda reflexiona, amb humor i sensibilitat, sobre el sentit profund del teatre i el paper de l’intèrpret. Saeta juga amb la idea de l’escenari com a lloc sagrat i efímer on tot és possible. Una proposta amb titelles i cos, que ens parla de la fragilitat de la vida i del poder transformador de la representació.

El dissabte 29 de novembre, a les 18 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 18€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 14 de novembre. Promoció limitada.

