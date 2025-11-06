2x1 per escoltar "Homenatge a Gato Barbieri"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Homenatge a Gato Barbieri".
Intèrprets: Horacio Fumero, charango i contrabaix. Lucia Fumero, piano i veu. Rita Payés, trombó i veu. Guillermo Calliero, trompeta i bandoneó. Juan R. Berbín, bateria
Més de 50 anys després de la seva arribada a Europa, el juliol de 1973 al Festival de Jazz de Montreux, de la mà de Gato Barbieri, el contrabaixista Horacio Fumero ha volgut retre un particular homenatge al músic que va ser el seu mentor i que ha estat un dels gegants del jazz universal des de la seva identitat argentina. Per fer-ho, ha recuperat la part més folklòrica i essencial dels discos on ell va participar tocant el charango -els mítics Chapter One i Chapter Two- amb la voluntat de mantenir viu aquell esperit en ple segle XXI, tot liderant un quintet que representa l’excel·lència que atresora la nova generació del jazz a casa nostra.
Divendres 23 de gener, a les 20 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 22€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 21 de gener. Promoció limitada.
