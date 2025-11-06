Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "OBC - Simfonia del nou món".

Intèrprets: Andreas Haefliger, piano. Ludovic Morlot, direcció. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

L’estrena nacional d’una obra recent de Cassandra Miller, suggestivament titulada Swim, obrirà un concert en què la música d’arrel folk s’exhibeix amb una exuberància captivadora. Després de gaudir amb una peça que convida l’oient a diluir-se en la contemplació de l’element líquid, l’experimentat pianista Andreas Haefliger assumirà el protagonisme en el Concert per a piano i orquestra núm. 3, que Béla Bartók va compondre l’any 1945. Aquesta passió per les arrels, que demostren la universalitat de l’emotivitat més particular -vinculada a un espaitemps- ja havia estat musicalment conreada al segle XIX per compositors romàntics com Antonín Dvorák. La seva Simfonia núm. 9 en Mi m, que data de 1893, ha transcendit pel sobrenom “Del nou món”. Creada a Nova York, culmina majestuosament l’opus simfònic del compositor bohemi. En ella conviuen melodies ja memorables, inspirades pel folklore nordamericà, amb altres reminiscents del seu país.

Dissabte 31 de gener, a les 18:30 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 29 de gener. Promoció limitada.

