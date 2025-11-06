2x1 per escoltar "OBC - Simfonia del nou món"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "OBC - Simfonia del nou món".
Intèrprets: Andreas Haefliger, piano. Ludovic Morlot, direcció. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
L’estrena nacional d’una obra recent de Cassandra Miller, suggestivament titulada Swim, obrirà un concert en què la música d’arrel folk s’exhibeix amb una exuberància captivadora. Després de gaudir amb una peça que convida l’oient a diluir-se en la contemplació de l’element líquid, l’experimentat pianista Andreas Haefliger assumirà el protagonisme en el Concert per a piano i orquestra núm. 3, que Béla Bartók va compondre l’any 1945. Aquesta passió per les arrels, que demostren la universalitat de l’emotivitat més particular -vinculada a un espaitemps- ja havia estat musicalment conreada al segle XIX per compositors romàntics com Antonín Dvorák. La seva Simfonia núm. 9 en Mi m, que data de 1893, ha transcendit pel sobrenom “Del nou món”. Creada a Nova York, culmina majestuosament l’opus simfònic del compositor bohemi. En ella conviuen melodies ja memorables, inspirades pel folklore nordamericà, amb altres reminiscents del seu país.
Dissabte 31 de gener, a les 18:30 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 29 de gener. Promoció limitada.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Un jove amenaça els juvenils del Sarrià amb una navalla al camp del Montagut