Descomptes en les entrades per veure el Gran Circ de Nadal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis, descomptes en les entrades per veure El Gran Circ de Nadal.
Peter Pan sobre gel
Gran Carpa a la Copa de la Devesa de Girona.
Funció amb oferta 2x1 :
Divendres 26 de desembre, a les 11 hores
Preu butaca Platí 34€
Preu butaca Or 28€
Noves ofertes 5€ descompte per entrada a les funcions:
Dissabte 27 de desembre a les 19h
Diumenge 28 de desembre a les 11.30h
Dilluns 29 de desembre a les 19h
Divendres 2 de gener a les 19h
Dissabte 3 de gener a las 19h
Diumenge 4 de gener a les 11.30h
Els preus amb el descompte ja aplicat quedarien per:
Butaca Bronze: 11€ per entrada
Butaca Plata: 17€ per entrada
Butaca Or: 23€ per entrada
Butaca Platí: 29€ per entrada
Butaca Premium: 35€ per entrada
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Entrades il·limitades.
