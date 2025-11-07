Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descomptes en les entrades per veure el Gran Circ de Nadal

Gran Circ de Nadal

Gran Circ de Nadal

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis, descomptes en les entrades per veure El Gran Circ de Nadal.

Peter Pan sobre gel

Gran Carpa a la Copa de la Devesa de Girona.

Funció amb oferta 2x1 :

Divendres 26 de desembre, a les 11 hores

Preu butaca Platí 34€

Preu butaca Or 28€

Noves ofertes 5€ descompte per entrada a les funcions:

Dissabte 27 de desembre a les 19h

Diumenge 28 de desembre a les 11.30h

Dilluns 29 de desembre a les 19h

Divendres 2 de gener a les 19h

Dissabte 3 de gener a las 19h

Diumenge 4 de gener a les 11.30h

Els preus amb el descompte ja aplicat quedarien per:

Butaca Bronze: 11€ per entrada

Butaca Plata: 17€ per entrada

Butaca Or: 23€ per entrada

Butaca Platí: 29€ per entrada

Butaca Premium: 35€ per entrada

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Entrades il·limitades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents