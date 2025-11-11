Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

The Hague

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "The Hague", en el marc de Temporada Alta

Autoria: Sasha Denisova. Traducció i direcció: Galin Stoev

The Hague és una al·legoria punyent, còmica i esgarrifosa sobre la guerra a Ucraïna. L’autora Sasha Denisova imagina un futur judici contra Putin i el seu entorn pel crim d’haver trencat la normalitat. El procés no té lloc a cap tribunal real, sinó dins del cap d’una nena que es converteix en fiscal i testimoni. Amb direcció de Galin Stoev i una estètica que oscil·la entre Shakespeare i els Monty Python, l’obra barreja realitat i ficció, música i política, document i mite. Una mirada tràgica i brillant sobre la guerra, les seves víctimes i la necessitat de justícia.

El dissabte 29 de novembre, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 14 de novembre. Promoció limitada.

