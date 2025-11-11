2x1 per veure "The Hague"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "The Hague", en el marc de Temporada Alta.
Autoria: Sasha Denisova. Traducció i direcció: Galin Stoev
The Hague és una al·legoria punyent, còmica i esgarrifosa sobre la guerra a Ucraïna. L’autora Sasha Denisova imagina un futur judici contra Putin i el seu entorn pel crim d’haver trencat la normalitat. El procés no té lloc a cap tribunal real, sinó dins del cap d’una nena que es converteix en fiscal i testimoni. Amb direcció de Galin Stoev i una estètica que oscil·la entre Shakespeare i els Monty Python, l’obra barreja realitat i ficció, música i política, document i mite. Una mirada tràgica i brillant sobre la guerra, les seves víctimes i la necessitat de justícia.
El dissabte 29 de novembre, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 36€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 14 de novembre. Promoció limitada.
