2x1 per veure "Maria Hein"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Maria Hein", en el marc de Temporada Alta.
Piano i veu: Maria Hein
La cantautora mallorquina Maria Hein arriba a La Mirona per presentar KATANA, un treball conceptual inspirat en la cultura japonesa i en pel·lícules com Kill Bill, que narra una “dolça venjança” personal. Noves cançons que exploren l’amor, el desamor i l’alliberament del passat. Després d’un debut aclamadíssim —Continent i contingut (2021)— i d’haver evolucionat cap a sonoritats més experimentals amb Tot allò que no sap ningú (2023), Hein es consolida com una de les veus més prometedores del panorama musical català.
El dissabte 6 de desembre, a les 22 hores, La Mirona (Sala 2 petita) de Salt. Preu: 15€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 21 de novembre. Promoció limitada.
