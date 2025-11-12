Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Maria Hein"

Maria Hein

Maria Hein / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Maria Hein", en el marc de Temporada Alta

Piano i veu: Maria Hein

La cantautora mallorquina Maria Hein arriba a La Mirona per presentar KATANA, un treball conceptual inspirat en la cultura japonesa i en pel·lícules com Kill Bill, que narra una “dolça venjança” personal. Noves cançons que exploren l’amor, el desamor i l’alliberament del passat. Després d’un debut aclamadíssim —Continent i contingut (2021)— i d’haver evolucionat cap a sonoritats més experimentals amb Tot allò que no sap ningú (2023), Hein es consolida com una de les veus més prometedores del panorama musical català.

El dissabte 6 de desembre, a les 22 hores, La Mirona (Sala 2 petita) de Salt. Preu: 15€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 21 de novembre. Promoció limitada.

TEMES

