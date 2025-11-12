2x1 per veure "Tallar-se un peu amb una motoserra"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Tallar-se un peu amb una motoserra", en el marc de Temporada Alta.
Intèrprets: Rosa Boladeras, Júlia Molins, Bàrbara Mestanza
Dues periodistes publiquen uns articles sobre abusos sexuals que condueix a un grup de directors i polítics a una cancel·lació massiva. Però una notícia posarà en dubte la seva carrera: Ricard Roig, un delsl agressors, s’ha intentat suïcidar. Amb l’entrada en escena de la filla de l’acusat, la realitat s’imposa i apareixen les esquerdes. Tallar-se un peu amb una motoserra, escrita i dirigida per Bàrbara Mestanza (Sucia, TA20), és una peça incòmoda i necessària sobre la culpa, els límits de la reparació i les zones grises de la responsabilitat. Tres dones que lluiten entre la veritat i l’ombra dels seus ideals.
El divendres 5 de desembre, a les 20 hores, Teatre de Salt. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 21 de novembre. Promoció limitada.
