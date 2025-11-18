Oferta TReSC: "Festival Clàssics 2025 -15% de descompte"

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Festival Clàssics 2025

Festival Clàssics 2025 / Judit Perpinya

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15% de descompte "Festival Clàssics 2025"

El Festival Clàssics posa els clàssics al centre de les energies creatives d'avui, promou el diàleg amb el passat per donar força i profunditat a la cultura contemporània, i impulsar relectures dels clàssics que ens emocionin i que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat. El Festival d'Arts Contemporànies i Pensament va néixer l'any 2019 i al llarg de sis edicions ha comptat amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Àlex Rigola, Les Impuxibles, Jordi Savall, Maria Arnal i Marcel Bagés, Abel Azcona, Enric Casasses, Tarta Relena o Perejaume, entre d'altres. El gruix de la programació de la setena edició se celebrarà d'octubre a desembre.

  Programació:

- Aquella carn on el meu esperit volgué entrar. Ausiàs March i el desig. - Lluís Homar i Sandra Monfort - 20 de novembre a les 19:00h a Sant Felip Neri.

- Una aniquilació fallida (la libido, la història i jo) - Carlota Gurt - 26 de novembre a les 19:00h al CCCB.

- Medea - Sílvia Bel i Neus Borrell - 27 de novembre a les 19:00h al CCCB.

- Diaris, Anaïs Nin - Elisabet Casanovas - 2 i 12 de desembre a les 19:00h al Palau de la Música Catalana.

- De Profundis, Oscar Wilde - David Verdaguer - 4 i 5 de desembre a les 19:00h a La Model.

- El dia de la monstre - Íngrid Guardiola, Núria Gómez - 11 de desembre a les 19:00h a La Capella.

- Decreació, Anne Carson - Íria del Río, Berta Prieto, Mireia Calafell - 19 de desembre a les 19:00h al Dipòsit de les aigües de la UPF.

*Enllaç: https://www.tresc.cat/f/84023/festival-classics-2025/

*Descomple limitat a dues persones per associat

Podeu aconseguir el codi descompte per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.

