Oferta TReSC: "Festival Clàssics 2025 -15% de descompte"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 15% de descompte "Festival Clàssics 2025"
El Festival Clàssics posa els clàssics al centre de les energies creatives d'avui, promou el diàleg amb el passat per donar força i profunditat a la cultura contemporània, i impulsar relectures dels clàssics que ens emocionin i que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat. El Festival d'Arts Contemporànies i Pensament va néixer l'any 2019 i al llarg de sis edicions ha comptat amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Àlex Rigola, Les Impuxibles, Jordi Savall, Maria Arnal i Marcel Bagés, Abel Azcona, Enric Casasses, Tarta Relena o Perejaume, entre d'altres. El gruix de la programació de la setena edició se celebrarà d'octubre a desembre.
Programació:
- Aquella carn on el meu esperit volgué entrar. Ausiàs March i el desig. - Lluís Homar i Sandra Monfort - 20 de novembre a les 19:00h a Sant Felip Neri.
- Una aniquilació fallida (la libido, la història i jo) - Carlota Gurt - 26 de novembre a les 19:00h al CCCB.
- Medea - Sílvia Bel i Neus Borrell - 27 de novembre a les 19:00h al CCCB.
- Diaris, Anaïs Nin - Elisabet Casanovas - 2 i 12 de desembre a les 19:00h al Palau de la Música Catalana.
- De Profundis, Oscar Wilde - David Verdaguer - 4 i 5 de desembre a les 19:00h a La Model.
- El dia de la monstre - Íngrid Guardiola, Núria Gómez - 11 de desembre a les 19:00h a La Capella.
- Decreació, Anne Carson - Íria del Río, Berta Prieto, Mireia Calafell - 19 de desembre a les 19:00h al Dipòsit de les aigües de la UPF.
*Enllaç: https://www.tresc.cat/f/84023/festival-classics-2025/
*Descomple limitat a dues persones per associat
Podeu aconseguir el codi descompte per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.
