Oferta TReSC: "Llums de Sant Pau 10% de descompte"

Llums de Sant Pau

Llums de Sant Pau / Judit Perpinya

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10% de descompte "Llums de Sant Pau"

Recinte modernista de Sant Pau

Compres vàlides per a les sessions entre el 24/11 i el 18/12/2025

Quan s'encenen les llums del Recinte Modernista de Sant Pau, el Nadal desperta a Barcelona.

Els Llums de Sant Pau tornen amb la seva cinquena edició, més lluminosa, colorista i emocionant que mai, i enguany tu n'ets el protagonista des del primer instant.

Endinsa't en un recorregut sorprenent amb 18 instal·lacions interactives, pensades per fer-te sentir l'esperit nadalenc com mai. Descobreix el veritable campament del Rei Baltasar, una experiència immersiva per sentir la màgia de la tradició de prop i lliurar la teva carta. Llumi t'acompanyarà de nou, però enguany hauràs de resoldre un enigma: les lletres amagades revelaran, a través de la llum, el missatge secret de Nadal.

Viu la màgia, resol el repte i comparteix moments inoblidables amb qui més estimes.

El Nadal comença aquí i tu el fas brillar!

*Invitació limitada a dues persones per associat

*Enllaç: https://www.tresc.cat/f/84124/els-llums-de-sant-pau/

Podeu aconseguir el codi descompte per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.

