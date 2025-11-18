Oferta TReSC: "Llums de Sant Pau 10% de descompte"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10% de descompte "Llums de Sant Pau"
Recinte modernista de Sant Pau
Compres vàlides per a les sessions entre el 24/11 i el 18/12/2025
Quan s'encenen les llums del Recinte Modernista de Sant Pau, el Nadal desperta a Barcelona.
Els Llums de Sant Pau tornen amb la seva cinquena edició, més lluminosa, colorista i emocionant que mai, i enguany tu n'ets el protagonista des del primer instant.
Endinsa't en un recorregut sorprenent amb 18 instal·lacions interactives, pensades per fer-te sentir l'esperit nadalenc com mai. Descobreix el veritable campament del Rei Baltasar, una experiència immersiva per sentir la màgia de la tradició de prop i lliurar la teva carta. Llumi t'acompanyarà de nou, però enguany hauràs de resoldre un enigma: les lletres amagades revelaran, a través de la llum, el missatge secret de Nadal.
Viu la màgia, resol el repte i comparteix moments inoblidables amb qui més estimes.
El Nadal comença aquí i tu el fas brillar!
*Invitació limitada a dues persones per associat
*Enllaç: https://www.tresc.cat/f/84124/els-llums-de-sant-pau/
Podeu aconseguir el codi descompte per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”