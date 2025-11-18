Oferta TReSC: "Sant Jordi de Nadal - El GUST per la literatura"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per "Sant Jordi de Nadal - El GUST per la literatura"
Aquest novembre, celebrem el GUST per la literatura!
El 29 de novembre, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm acollirà la 12a edició del Sant Jordi de Nadal, la gran festa literària d'hivern del TRESC. Una jornada per gaudir del GUST de llegir, de descobrir i de compartir llibres, històries i experiències.
Enguany, serà un GUST en majúscules: Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia, i el festival maridarà literatura i cuina amb xerrades, tallers, tastos i activitats que uneixen paraules i sabors.
Com sempre, el Sant Jordi de Nadal reunirà autors, editors i lectors en un ambient festiu i familiar, amb presentacions, signatures, concerts, màgia, podcast en directe i activitats per a totes les edats.
A més, el festival acollirà la tercera gran Festa de la Lectura, una experiència col·lectiva que convida a llegir en comunitat i celebrar la literatura en viu.
Durant tot el dia, el públic podrà passejar pel Mercat TRESC, descobrir novetats a les parades de llibres i entitats culturals, tastar les propostes de la zona gastronòmica i gaudir dels concerts i espectacles a l'escenari exterior.
Després d'onze edicions d'èxit i milers d'assistents, el Sant Jordi de Nadal s'ha consolidat com una gran celebració de la cultura viva, on literatura, gastronomia i tradició es troben per fer-nos sentir, pensar i assaborir la lectura.
L'accés al recinte és gratuït i obert a tothom, amb inscripció prèvia. El recinte romandrà obert al públic de 10.30 h a 21.00 h.
*Invitació limitada a deu persones per associat
*Enllaç: https://www.tresc.cat/f/84134/sant-jordi-de-nadal-2025/
Promoció limitada.
