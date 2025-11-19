2x1 Fira en el Record de la Fira de Sant Andreu
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 en l'entrada de la 631a edició de la Fira en el Record de la Fira de Sant Andreu.
Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.
El dissabte 29 i diumenge 30 de novembre, a les 11h o a les 17:30h.
Visita teatralitzada per la Torroella de Montgrí d'abans, en el marc de la fira agrícola i ramadera.
Enguany es compleixen 50 anys del reconeixement de Torroella, ciutat Pubilla de la Sardana.
Preu: 4€ (nens fins a 10 anys gratuït).
Truca al 972757301 per fer la reserva d'entrades.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers