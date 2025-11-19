Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 Fira en el Record de la Fira de Sant Andreu

631a edició Fira en el Record: en el marc de la fira agrícola i ramadera

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 en l'entrada de la 631a edició de la Fira en el Record de la Fira de Sant Andreu.

Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

El dissabte 29 i diumenge 30 de novembre, a les 11h o a les 17:30h.

Visita teatralitzada per la Torroella de Montgrí d'abans, en el marc de la fira agrícola i ramadera.

Enguany es compleixen 50 anys del reconeixement de Torroella, ciutat Pubilla de la Sardana.

Preu: 4€ (nens fins a 10 anys gratuït).

Truca al 972757301 per fer la reserva d'entrades.

