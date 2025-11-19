2x1 per veure "La Majordoma"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La Majordoma", en el marc de Temporada Alta.
Interpretació: Rosa Renom
Una dona torna tres dècades després. L’espera el marit que va abandonar, juntament amb el seu fill petit, el dia abans que aquest fes quatre anys. Ara es fa dir “la Majordoma” i arriba des d’un petit poble de muntanya on ha viscut amagada del món i en contacte amb el poder i els seus mecanismes. La Majordoma és una obra sobre el perdó, la identitat i les cicatrius del passat. Interpretada per Rosa Renom, la peça forma part del Tríptic de l’epifania, un projecte de Josep Maria Miró (El cos més bonic… TA21) dedicat a la destrucció de la bellesa. Un teatre essencial que confia plenament en la paraula i en la presència de l’actriu.
El dilluns 8 de desembre, a les 18 hores, Teatre de Salt de Salt. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dilluns 24 de novembre. Promoció limitada.
