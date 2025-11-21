2x1 per escoltar "Canta Gran!"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Canta Gran!".
Intèrprets: Carles Prat, compositor. Stefanie Kremser, lletrista. Montserrat Meneses i Montserrat Roset, direcció musical. Toni Viñals, direcció escènica. Laura de Arenzana, piano. Martí Marsal, trompa. Pau Domènech, clarinet. Núria Andorrà, percussió. Toni Vilaprinyó, baix elèctric. Ricard Boyle i Anna Valldeneu, solistes
Una nova edició del projecte participatiu Canta Gran convida a totes aquelles corals formades, majoritàriament, per persones majors de 60 anys a formar part d’un gran cor recolzat per una formació de músics professionals.
Dividida en onze cants, A la ciutat ens explica com un petit mas fet amb pedres d’un riu esdevé, al llarg del temps, una metròpoli habitada per la gent més diversa. Com totes les ciutats, aquesta -que no té nom- també ha viscut harmonia i guerra, il·lusions i decepcions. La seva història i evolució és narrada per les mateixes pedres, que són interpretades pel cor, mentre les vivències dels seus ciutadans són interpretades per dos solistes. La composició musical enllaça, amb força, alegria i sensibilitat, la vida transcendent dels humans amb l’existència material de les pedres.
Diumenge 15 de febrer, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 12€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 12 de febrer. Promoció limitada.
