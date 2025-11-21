2x1 per escoltar "Cobla Ciutat de Girona"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Cobla Ciutat de Girona".
Intèrprets: Cobla Ciutat de Girona. Esteve Molero i Olivella, director
La Cobla Ciutat de Girona torna a l’Auditori de Girona per presentar el disc commemoratiu del 50è aniversari de la formació. Un concert amb un programa de sardanes d’autors gironines i altres referents de la cobla.
Dissabte 28 de febrer, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 12€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 26 de febrer. Promoció limitada.
