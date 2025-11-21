Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per escoltar "Cobla Ciutat de Girona"

Cobla Ciutat de Girona

Cobla Ciutat de Girona

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Cobla Ciutat de Girona".

Intèrprets: Cobla Ciutat de Girona. Esteve Molero i Olivella, director

La Cobla Ciutat de Girona torna a l’Auditori de Girona per presentar el disc commemoratiu del 50è aniversari de la formació. Un concert amb un programa de sardanes d’autors gironines i altres referents de la cobla.

Dissabte 28 de febrer, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 12€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 26 de febrer. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents