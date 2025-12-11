Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Caperucita en Manhattan" Lucía Miranda / Carmen Martín Gaite. El divendres 30 de gener, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.

Intèrprets: Mamen García, Marcel Mihok, Miriam Montilla, Carmen Navarro, Mar Calvo

Caperucita a Manhattan és una reinterpretació que Carmen Martín Gaite, una de les novel·listes més importants del segle XX, fa del conte de Perrault i és un clar exemple del poder de la ficció com a espai segur, com a refugi davant de l'adversitat. És un cant a la llibertat i a la dificultat d'exercir-la, un manifest de ser una mateixa. Un conte que sembla escrit avui, en una època en què anhelem parar, en què les dones no dubten a ocupar els espais públics i en què diàriament ens enfrontem a la difícil tasca d'escollir un camí.

És un espectacle ple de música: el jazz, el gospel, el beatbox o la salsa. Una obra que representa la multiculturalitat que ens defineix avui i ja definia aleshores Nova York. Una funció on les àvies ballen com les cantants del music-hall i on la ciutat de nit també és de les dones.

Sara Allen viu a Brooklyn i somia amb Manhattan. Un dia s’escapa de casa per visitar la seva àvia, una antiga cantant de music hall i es perd en un viatge atemporal per rodatges de cinema i Central Park. En el seu recorregut es troba amb un pastisser milionari i una captaire sense edat, i amb tots dos compartirà dos secrets que l'ajudaran a trobar el camí cap a la llibertat.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 28 de gener. Promoció limitada.

