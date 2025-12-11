2x1 per veure "La Mà"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La Mà" Pau Carrió / Martin McDonagh. El divendres 16 de gener, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 28€.
Intèrprets: Pol López – Carmichael, Albert Prat – Mervyn, Mia Sala-Patau – Marilyn, Soribah Ceesay – Toby
Guanyadora d’un Premi Tony, La Mà és una obra plena d'humor macabre i absurd, ambientada en un hotel de mala mort en una petita ciutat de l’Amèrica profunda. Carmichael és un home obsessionat des de fa vint-i-set anys amb trobar la mà que li van tallar quan era un nen. Ha quedat amb una jove parella de traficants de tercera que li volen vendre la que li han promès que és la seva mà dissecada. L’excèntric recepcionista de l’hotel s’involucra a la situació i tot explota. Tot allò que semblava que aniria malament encara pot acabar pitjor.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 14 de gener. Promoció limitada.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!