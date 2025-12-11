Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La Mà" Pau Carrió / Martin McDonagh. El divendres 16 de gener, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 28€.

Intèrprets: Pol López – Carmichael, Albert Prat – Mervyn, Mia Sala-Patau – Marilyn, Soribah Ceesay – Toby

Guanyadora d’un Premi Tony, La Mà és una obra plena d'humor macabre i absurd, ambientada en un hotel de mala mort en una petita ciutat de l’Amèrica profunda. Carmichael és un home obsessionat des de fa vint-i-set anys amb trobar la mà que li van tallar quan era un nen. Ha quedat amb una jove parella de traficants de tercera que li volen vendre la que li han promès que és la seva mà dissecada. L’excèntric recepcionista de l’hotel s’involucra a la situació i tot explota. Tot allò que semblava que aniria malament encara pot acabar pitjor.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 14 de gener. Promoció limitada.

