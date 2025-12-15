2x1 per escoltar "Judit Nedderman & Gio Sumphonia"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Judit Nedderman & Gio Symphonia".
Intèrprets: Judit Neddermann, veu. Pau Figueras, guitarres. Isaac Coll, baix. Adri Gonzàlez, teclas. Arnau Figueres, bateria i percussió. GIO Symphonia. Joan Albert Amargós, arranjaments i direcció
“Quan canto amb orquestra sento la veu arropada, elevada i magnificada. Em desperta l’emoció i em connecta amb la bellesa de fer música, aquesta misteriosa i eterna recerca. És una sonoritat que em resulta natural tot i l’envergadura i que m’inspira enormement a l’hora de cantar”. La reconeguda cantant i compositora Judit Neddermann arriba a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona acompanyada per la seva banda i la GIO Symphonia, sota la direcció de Joan Albert Amargós, per celebrar una trajectòria en constant evolució, que arriba als 10 anys, marcada per la poètica de la vida i l’amor per la música.
Dissabte 28 de febrer, a les 20:30 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 25€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 26 de febrer. Promoció limitada.
