2x1 per veure "La Cordero i el seu exèrcit"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La Cordero i el seu exèrcit" Sol Picó. El dissabte 21 de març, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.
Intèrprets: Ana F. Melero, Marta Santacatalina, Mireia Varón Gallofré, Julia Kayser y Sol Picó.
La Cordero i el seu exèrcit és l’espectacle que tanca la trilogia Soroll, vanitat i alcohol, una trilogia que parla sobre l’apocalipsi interna i personal de Sol Picó, una apocalipsi grotesca i kitsch.
La Cordero i el seu exèrcit és una celebració del final com a inici. Una transformació necessària. Un ritual d’entrega. Un striptease infernal com a acte de revelació i d’empoderament. Un salt al buit on la vulnerabilitat es converteix en força i transformació.
Cinc ballarines representen simbòlicament els quatre genets de l’apocalipsi sobre una escena que recrea la sorra dels circs romans o les places de braus. A nivell coreogràfic, les tècniques clàssiques es fusionen amb el flamenc, un tret molt característic dels treballs de la consolidada ballarina i coreògrafa valenciana.
Sol Picó és una companyia professional de dansa contemporània creada el 1994 per la ballarina i coreògrafa Sol Picó. En totes les seves creacions, Sol Picó utilitza elements de la cultura popular, construint una iconografia pròpia, on les referències culturals s’inscriuen en la nostra història personal. La seva proposta ofereix un clar exemple de la relació entre mite i memòria, tant individual com col·lectiva. Des del principi, el treball s’inscriu en una línia de mestissatge on interactuen diferents gèneres. La seva tècnica madurada alia força, precisió i dinamisme, recolzant el tracte orgànic de les seves creacions.
Constantment dinamitzades per l’humor, les seves obres segellen un estil propi sense concessions ni manual d’instruccions.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 19 de març. Promoció limitada.
