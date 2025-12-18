2x1 per a la Pista de Gel
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per a la Pista de Gel de Girona.
Palau de Fires de Girona del 20 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026. Consultar horaris.
Una pista de gel coberta dividida en dos i de 800 m2 -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu.
Vine, diverteix-te i posa a prova les teves habilitats sobre la pista!
Preu: 12€/hora (2x1 presentant la targeta digital, la que conté el codi QR, del Club del Subscriptor a la taquilla).
