50% de descompte per a Lleuresport
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 50% de descompte en la compra de 2 entrades per a Lleuresport, 41è Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Girona.
Complex esportiu Geieg de Sant Narcís els dies 29 i 30 de desembre'25 - 2 i 3 de gener'26, de 15:30 a 20h.
Preus:
Soci Geieg Infantil de 3 a 13 anys 5€, Adult a partir de 14 anys gratuït.
No Soci Geieg Infantil 5€, Adult 5€. Menors de 3 anys entrada gratuïta.
Descomptes presentant la targeta digital del Club del Subscriptor a la taquilla, 2 entrades per targeta i dia.
