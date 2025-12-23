50% de descompte per a Lleuresport

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 50% de descompte en la compra de 2 entrades per a Lleuresport, 41è Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Girona.

Complex esportiu Geieg de Sant Narcís els dies 29 i 30 de desembre'25 - 2 i 3 de gener'26, de 15:30 a 20h.

Preus:

Soci Geieg Infantil de 3 a 13 anys 5€, Adult a partir de 14 anys gratuït.

No Soci Geieg Infantil 5€, Adult 5€. Menors de 3 anys entrada gratuïta.

Descomptes presentant la targeta digital del Club del Subscriptor a la taquilla, 2 entrades per targeta i dia.

La Princesa Samarcanda visitarà quatre punts de Salt per recollir les cartes dels Reis d’Orient

Llista | Consulta els comerços gironins centenaris reconeguts per la Generalitat

El cas de l’Oriol, un adolescent que pateix una malaltia rara que podria revertir-se a partir del 2026

El Govern prorroga els pressupostos davant la impossibilitat de començar la negociació dels del 2026

Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana

La grip a Catalunya va a la baixa per primera vegada en vuit setmanes

El ple de Girona aprova definitivament les ordenances fiscals només amb el vot a favor de l'equip de govern

