Oferta TReSC: -20% descompte Concert de Nadal de Maria del Mar Bonet
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 20% de descompte al Concert de Nadal de Maria del Mar Bonet.
*Descompte limitat a dues persones per subscriptor.
El TRESC i Abacus et conviden a celebrar el Nadal en una proposta ben especial! Vine a celebrar el Nadal amb nosaltres i acompanya'ns al Concert de Nadal de Maria del Mar Bonet amb col·laboració del TRESC.
Maria del Mar Bonet fa gairebé seixanta anys que és als escenaris, amb el privilegi que només tenen alguns de saltar de dècada en dècada sentint-se igual d'estimada i respectada. La mediterrània ha estat sempre el punt de referència a la seva vida artística i personal, considerant-la la seva font d'inspiració.
Des de la seva immensa nau balear ha passejat pel món sencer la seva música en la seva llengua, col·laborant amb desenes d'artistes d'arreu i publicant gairebé una quarantena de discs que formen un trajectòria sòlida i coherent, recollida en una discografia impecable que suma una quarantena d'àlbums discogràfics.
El Concert del Nadal al Teatre de Sarrià, en aquest retrobament a l'escena únic i extraordinari amb Borja Penalba, és una ocasió per a gaudir d'alguns dels clàssics del seu extens cançoner, i de manera excepcional, El noi de la mare, El cant dels ocells, Sant Josep s'aixeca a l'auba, i fragments d'El Cant de la Sibil·la en la veu d'una icona. Una de les grans referències de la cançó al món.
*Enllaç: https://www.tresc.cat/f/84179/maria-del-mar-bonet-concert-de-nadal/
Codi promocional: BONET20
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències