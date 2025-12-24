Oferta TReSC: Descompte als Cinemes Cinesa de Barcelona
El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors descompte als Cinemes Cinesa de Barcelona.
*Descompte limitat a dues persones per subscriptor.
Fins el 31 de gener del 2026
Ves als Cinemes Cinesa amb el Tresc amb descompte!
- Entrada a 7.90€ de dilluns a dijous i a 8.50€ divendres dissabte, diumenges, festius i vigília de festius als Cinesa Diagonal
- Entrada a 6.90€ de dilluns a dijous i a 7.90€ divendres, dissabte, diumenge, festius i vigília de festius als següents cinemes Cinesa: SOM Multiespai, Barnasud, Cinesa Diagonal Mar i Parc Vallès
- Entrada de dilluns a dijous a 8.10€ i divendres, dissabte, diumenge, festius i víspera de festiu a 9.5€ als Cinesa La Farga
- Promoció vàlida per a compres a les taquilles presentant el codi de descompte. I vàlida en la compra en línia introduint el codi de descompte.
- Promoció no vàlida en festius.
- Les butaques VIP, DBOX, projeccions 3D i les sales premium (IMAX, iSense, XL, Screen X) tenen un recàrrec extra a l'habitual.
- No vàlid per a esdeveniments especials ni contingut alternatiu. Consulteu a https://www.cinesa.es/eventos/
- No es podrà bescanviar el codi pel seu valor econòmic i se'n prohibeix la venda.
- Cinesa es reserva el dret d'anul·lar el codi en cas de detectar-ne un ús fraudulent.
Podeu aconseguir el codi promocional a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Un camió bolca a la C-66 a Flaçà i excarceren el conductor
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora
- Aquest cop en dia de mercat a Girona: Cau un altre arbre de la Devesa
- Un regidor de la CUP abandona el govern de Santa Coloma per no aturar un procés de desnonament
- Investiguen irregularitats en una granja i descobreixen 264 plantes de marihuana
- Revisa el moneder: Aquesta moneda d’1 euro pot arribar a valer fins a 6.000 euros
- Salellas sobre el tall davant l'escola Àgora de Sant Narcís: 'Assumeixo les conseqüències