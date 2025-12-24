Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oferta TReSC: Descompte als Cinemes Cinesa de Barcelona

El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors descompte als Cinemes Cinesa de Barcelona.

*Descompte limitat a dues persones per subscriptor.

Fins el 31 de gener del 2026

Ves als Cinemes Cinesa amb el Tresc amb descompte!

  • Entrada a 7.90€ de dilluns a dijous i a 8.50€ divendres dissabte, diumenges, festius i vigília de festius als Cinesa Diagonal
  • Entrada a 6.90€ de dilluns a dijous i a 7.90€ divendres, dissabte, diumenge, festius i vigília de festius als següents cinemes Cinesa: SOM Multiespai, Barnasud, Cinesa Diagonal Mar i Parc Vallès
  • Entrada de dilluns a dijous a 8.10€ i divendres, dissabte, diumenge, festius i víspera de festiu a 9.5€ als Cinesa La Farga
  • Promoció vàlida per a compres a les taquilles presentant el codi de descompte. I vàlida en la compra en línia introduint el codi de descompte.
  • Promoció no vàlida en festius.
  • Les butaques VIP, DBOX, projeccions 3D i les sales premium (IMAX, iSense, XL, Screen X) tenen un recàrrec extra a l'habitual.
  • No vàlid per a esdeveniments especials ni contingut alternatiu. Consulteu a https://www.cinesa.es/eventos/
  • No es podrà bescanviar el codi pel seu valor econòmic i se'n prohibeix la venda.
  • Cinesa es reserva el dret d'anul·lar el codi en cas de detectar-ne un ús fraudulent.

Podeu aconseguir el codi promocional a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.

