2x1 per veure "Una Mena de Master Class (o Crash)"

Una Mena de Master Class (o Crash)

Una Mena de Master Class (o Crash)

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Una Mena de Master Class (o Crash)" Work in Progress (and Happy New Year) Xicu Masó, dissabte 10 de gener a les 20h o diumenge 11 de gener a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Xicu Masó i Paula Benito.

Inspirada en fets reals, Una Mena de Master Class (o Crash) és una celebració del teatre com a ofici. Una porta oberta al procés, al dubte, a la màgia. Com neix una escena? D’on surt una idea? Quins perquès, quins coms i quins “però això d’on ha sortit?” hi ha darrere d’una producció teatral?

Amb la seva ironia i la seva mirada lúcida, Xicu Masó ens convida a una mena de “crash course” escènic on pot passar de tot: una classe magistral que es transforma en conversa, una reflexió que acaba sent espectacle. I tot des de la mirada d’un actor, director i pedagog que fa més de quaranta anys que respira dalt dels escenaris.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 8 de gener. Promoció limitada.

