2x1 per veure "La omisión de la familia Coleman"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La omisión de la familia Coleman" Claudio Tolcachir, divendres 6 de febrer a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 28€.
Intèrprets:Jorge Castaño, Juan Zuluaga Bolivar, Tamara Kiper, Inda Lavalle, Cristina Maresca, Miriam Odorico, Gonzalo Ruiz i Fernando Sala
Una família vivint al límit de la dissolució, una dissolució evident però secreta; convivint en una casa que els conté i els tanca, construint espais personals dins dels espais compartits, cada vegada més complexos de conciliar.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dilluns 19 de gener. Promoció limitada.
