2x1 per veure "Ai! La misèria ens farà feliços"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Ai! La misèria ens farà feliços" Gabriel Calderón, dijous 12 de febrer a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 30€.
Intèrprets:Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras i Laura Conejero
Després de l’èxit internacional de Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard), Gabriel Calderón ens proposa una peça que qüestiona el paper de l’art, la identitat i l’ofici d’actor en una societat automatitzada. Amb to sarcàstic i ecos de Calderón de la Barca, l’autor uruguaià proposa una distopia teatral on la humanitat i els actors han deixat de ser útils. Què queda, de l’ésser humà, quan la màquina pot fer-ho tot millor?
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 22 de gener. Promoció limitada.
