El Muntaplats

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El Muntaplats" de Harold Pinter - Teatrebrik, divendres 23 i dissabte 24 de gener a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Actrius: Belin Boix i Tere Solà.

Dues dones esperen les instruccions per a la feina que han vingut a fer, quan de sobte el muntaplats capgira la situació. Entre silencis tensos i absurditats. El muntaplats és una comèdia inquietant on el riure i la incertesa van agafats de la mà.

Les funcions es faran amb intercanvi de papers entre les actrius. El divendres veurem la versió 1 i el dissabte la Versió 2. Dues obres iguals, però amb diferències que fan interessant assistir a les dues versions.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 21 de gener. Promoció limitada.

