2x1 per veure "El Muntaplats"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El Muntaplats" de Harold Pinter - Teatrebrik, divendres 23 i dissabte 24 de gener a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Actrius: Belin Boix i Tere Solà.
Dues dones esperen les instruccions per a la feina que han vingut a fer, quan de sobte el muntaplats capgira la situació. Entre silencis tensos i absurditats. El muntaplats és una comèdia inquietant on el riure i la incertesa van agafats de la mà.
Les funcions es faran amb intercanvi de papers entre les actrius. El divendres veurem la versió 1 i el dissabte la Versió 2. Dues obres iguals, però amb diferències que fan interessant assistir a les dues versions.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 21 de gener. Promoció limitada.
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 de mòbils en dos minuts
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- Primers treballs per retirar més de 500 tones de sediments que s'acumulen sota la plaça Catalunya de Girona
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»