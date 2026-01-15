Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou hospital TruetaCadaquésnaus abandonades GironaJulio Iglesiasfinançament autonòmicintel·ligència artificial
instagramlinkedin

2x1 per veure "Tempo"

Tempo

Tempo

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Tempo" Toni Mira. El dissabte 24 de gener, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.

Ballarins: Guillem Batlle, Cecilia Franceschelli, Vlad Ion / Raúl Melcon, Xián Martínez, Júlia Miralles, Lila Ribera i Miriam Salvador

L’univers coreogràfic de Toni Mira puja a escena de la mà de set joves ballarins i set músics

Tempo investiga com els diferents ritmes musicals ens afecten emocionalment i de quina manera aquestes emocions es transformen en moviment. Una exploració personal en què el coreògraf es proposa deixar-se contaminar per l’energia i per la manera d’entendre la dansa de les noves generacions de ballarins. L’espectacle convida a connectar el cos amb la imaginació i la memòria, evocant vivències i situacions emocionals que hem sentit algun cop escoltant o ballant un bolero, un vals o una peça de jazz.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 22 de gener. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents