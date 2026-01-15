2x1 per veure "Tempo"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Tempo" Toni Mira. El dissabte 24 de gener, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 22€.
Ballarins: Guillem Batlle, Cecilia Franceschelli, Vlad Ion / Raúl Melcon, Xián Martínez, Júlia Miralles, Lila Ribera i Miriam Salvador
L’univers coreogràfic de Toni Mira puja a escena de la mà de set joves ballarins i set músics
Tempo investiga com els diferents ritmes musicals ens afecten emocionalment i de quina manera aquestes emocions es transformen en moviment. Una exploració personal en què el coreògraf es proposa deixar-se contaminar per l’energia i per la manera d’entendre la dansa de les noves generacions de ballarins. L’espectacle convida a connectar el cos amb la imaginació i la memòria, evocant vivències i situacions emocionals que hem sentit algun cop escoltant o ballant un bolero, un vals o una peça de jazz.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 22 de gener. Promoció limitada.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines