2x1 per veure "1938"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "1938" H6 Clown, dissabte 31 de gener a les 20h i diumenge 1 de febrer a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Interpretació: Anna Casals i Raúl Martínez.
El març del 1938 l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona.
Aquest espectacle vol traslladar a l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen.
Els refugis antiaeris van salvar moltes vides i, encara ara, ens expliquen moltes històries que val la pena que no caiguin en l'oblit.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 29 de gener. Promoció limitada.
