2x1 per veure "Ça-Turne"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Ça-Turne" Non Sin Tri. El diumenge 1 de febrer, a les 18 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 12€.
Artistes: Álvaro Caballer Revenga, Pauline Chauvet, Sara Gilsanz Grandas, Sévane Gurunlian, Aleix Lidon Baulida, Jean Pomart
Un espectacle de circ inspirat en els fenòmens de l’univers
Sis cossos i tres monocicles en rotació ens transporten incansablement per connectar-nos al moviment constant de l'espai i a l'experiència cíclica de la vida. L'humà, regit pels mateixos fenòmens, fa irrupció i participa en l'harmonia. Una narració explicada a través d'un innovador col·lectiu de portés en monocicle, mai vist abans en l'escena del circ contemporani.
Non Sin Tri neix el 2018 de la mà de d’Aleix Lidon, Alvaro Caballer i Sara Grandas, amb la ferma convicció de parlar de temes que els afecten de manera suggerent. Una companyia única tant pel seu estil com pel fet de ser l'únic trio de portés en monocicle conegut en l'escena actual.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 29 de gener. Promoció limitada.
