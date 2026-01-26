2x1 Entrades per El Festival del Circ 2026
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure El Festival del Circ 2026.
Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.
Sessions amb oferta:
Divendres 27 de febrer a les 20:30h
Dissabte 28 de febrer a les 12h
Preu butaca Or 30€
Preu butaca Platí 37€
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Entrades il·limitades.
