2x1 per veure "Groc"

Groc

Groc

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Groc" Feliu Formosa, divendres 6 de febrer a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 10€.

Actrius: Marta Corral i Mònica Van Campen

Groc és un recital poètic, o potser quelcom més. El color groc simbolitza l’alegria, l’optimisme i l’energia, a més de la saviesa i la creativitat.

Groc és un joc poètic de petit format on la Marta i la Mònica, la Mònica i la Marta, juguen amb els versos que en Feliu ha escrit al "quadern Groc", un dels seus darrers poemaris.

En Feliu opina, explica i desconcerta. Les paraules i els versos de'n Feliu Formosa són sempre imprevisibles. Groc també.

Les poesies s'entrellacen amb àudios del mateix Feliu Formosa on reflexiona breument, de manera desenfada, sobre el fet poètic o el dia a dia.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 4 de febrer. Promoció limitada.

