2x1 per veure "El venedor de fum"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El venedor de fum" Joan Font, dissabte 28 de febrer a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 26€.
Intèrprets: Joan Font
Dirigit i interpretat pel mateix Joan Font, El venedor de fum és un espectacle creat a quatre mans entre ell i el guionista Piti Español.
Joan Font, director i ànima de COMEDIANTS durant 50 anys, ens presenta un exercici de virtuosisme teatral unipersonal per conduir-nos a un univers habitat per gegants, capgrossos, mascares, titelles, ombres xineses, fum, vaixells de paper, improvisacions, cerimònies, òperes, anècdotes i records.
Joia, emoció, llàgrimes, rialles i moltes sorpreses en aquest periple artístic extraordinari que ens ajudarà no només a entendre la poètica d’aquesta companyia emblemàtica i a desxifrar la història sociocultural recent del nostre país…. coneixerem el que és ser un “home de teatre”.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 6 de febrer. Promoció limitada.
