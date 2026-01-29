Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "El venedor de fum"

El venedor de fum

El venedor de fum

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El venedor de fum" Joan Font, dissabte 28 de febrer a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 26€.

Intèrprets: Joan Font

Dirigit i interpretat pel mateix Joan Font, El venedor de fum és un espectacle creat a quatre mans entre ell i el guionista Piti Español.

Joan Font, director i ànima de COMEDIANTS durant 50 anys, ens presenta un exercici de virtuosisme teatral unipersonal per conduir-nos a un univers habitat per gegants, capgrossos, mascares, titelles, ombres xineses, fum, vaixells de paper, improvisacions, cerimònies, òperes, anècdotes i records.

Joia, emoció, llàgrimes, rialles i moltes sorpreses en aquest periple artístic extraordinari que ens ajudarà no només a entendre la poètica d’aquesta companyia emblemàtica i a desxifrar la història sociocultural recent del nostre país…. coneixerem el que és ser un “home de teatre”.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 6 de febrer. Promoció limitada.

