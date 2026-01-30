Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Fandango Reloaded" Inka Romaní. El dissabte 7 de febrer, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 18€.

Coreografia i interpretació: Javier J Hedrosa, Silvia Sahuquillo, Ángel Lara, Álvaro del Río i Manel Ferrándiz. 

Fandango Reloaded es construeix com una investigació arqueològica en què la dansa és l’activadora d’una experiència ritual comuna. Proposa un procés de recuperació i reescriptura en què imaginem com és aquesta dansa avui i quines possibilitats hi ha de retornar-la al carrer. Una exploració de les danses populars com a mecanisme de col·lectivitat i comunitat. Una posada en comú de vocabularis com el de la dansa tradicional i les danses urbanes en un exercici de rematerialització de la memòria.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 5 de febrer. Promoció limitada.

