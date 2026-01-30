2x1 per veure "Fandango Reloaded"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Fandango Reloaded" Inka Romaní. El dissabte 7 de febrer, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 18€.
Coreografia i interpretació: Javier J Hedrosa, Silvia Sahuquillo, Ángel Lara, Álvaro del Río i Manel Ferrándiz.
Fandango Reloaded es construeix com una investigació arqueològica en què la dansa és l’activadora d’una experiència ritual comuna. Proposa un procés de recuperació i reescriptura en què imaginem com és aquesta dansa avui i quines possibilitats hi ha de retornar-la al carrer. Una exploració de les danses populars com a mecanisme de col·lectivitat i comunitat. Una posada en comú de vocabularis com el de la dansa tradicional i les danses urbanes en un exercici de rematerialització de la memòria.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 5 de febrer. Promoció limitada.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet
- Dos homes estafen 5.000 euros a un taxista fent-los portar de Barcelona a Lisboa