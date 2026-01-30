2x1 per veure "Heaven help me"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Heaven help me" CobosMika - Seed's Company, dissabte 7 de febrer a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: SEEDs company 2025/26
Heaven help me és una contemplació sobre aquells moments que tots hem viscut, quan els recursos que tenim deixen de servir-nos, quan ja no són suficients per afrontar la dificultat present. A través del llenguatge explosiu del cos, s’expressen estats d’acceptació, de fe i de penediment que revelen la fragilitat del moment i obren espais d’intimitat on l’ésser es mostra amb tota la seva veritat.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 5 de febrer. Promoció limitada.
