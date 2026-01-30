2x1 per veure "Vientos del pueblo"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Vientos del pueblo" Pep Tosar, diumenge 1 de març a les 18h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 28€.
Intèrprets: Pep Tosar i Evelyn Arévalo
Un espectacle de Pep Tosar que, acompanyat de l’actriu Evelyn Arévalo, el ballarí Andrés Corchero i una banda de música, ret homenatge a la vida i l’obra de Miguel Hernández, poeta d’una intensitat i compromís excepcionals. En només dotze anys de creació, va deixar un llegat immens de paraules plenes de llum i dolor, testimoni d’un temps convuls marcat per la República, la guerra i la repressió franquista. L’obra busca allunyar-se dels tòpics per mostrar l’home apassionat i vital que hi havia darrere el mite, i convidar l’espectador a redescobrir la humanitat profunda d’un poeta necessari.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 6 de febrer. Promoció limitada.
