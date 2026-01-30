Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ERC GironaMultireincidènciaAccident mortalRodaliesAgenda cap de setmanaConcert per Palestina
instagramlinkedin

2x1 per veure "Vientos del pueblo"

Vientos del pueblo

Vientos del pueblo

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Vientos del pueblo" Pep Tosar, diumenge 1 de març a les 18h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 28€.

Intèrprets: Pep Tosar i Evelyn Arévalo

Un espectacle de Pep Tosar que, acompanyat de l’actriu Evelyn Arévalo, el ballarí Andrés Corchero i una banda de música, ret homenatge a la vida i l’obra de Miguel Hernández, poeta d’una intensitat i compromís excepcionals. En només dotze anys de creació, va deixar un llegat immens de paraules plenes de llum i dolor, testimoni d’un temps convuls marcat per la República, la guerra i la repressió franquista. L’obra busca allunyar-se dels tòpics per mostrar l’home apassionat i vital que hi havia darrere el mite, i convidar l’espectador a redescobrir la humanitat profunda d’un poeta necessari.

Notícies relacionades

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 6 de febrer. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents