2x1 per veure "L'enterrador"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "L'enterrador" Pepe Zapata, dissabte 7 de març a les 20h al Teatre de Salt de Salt. Preu: 26€.
Intèrpret:Pepe Zapata
L’enterrador tracta sobre la nostra memòria històrica. Es basa lliurement en les vivències d’herois anònims —com les de l’enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro— que, amb la seva determinació, van deixar testimoni d’humanitat i dignitat enmig de l’horror i la barbàrie de la Guerra Civil i la postguerra. En l’espectacle, un actor prepara un monòleg que representarà davant del públic d’aquí a uns dies. L’ha escrit ell mateix a partir del que la seva família li va explicar durant anys sobre el seu avi i els seus amics, que van patir episodis terribles durant la postguerra. El personatge que interpreta ha d’enterrar, com cada dia, els afusellats que li porten al cementiri. Enterrar… o desenterrar?
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 13 de febrer. Promoció limitada.
