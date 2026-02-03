Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "La Tempestat"

La Tempestat

La Tempestat

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La Tempestat" Oriol Broggi / William Shakespeare. El divendres 13 de febrer, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 28€.

Interpretació: Joan Arqué, Babou Cham, Clara de Ramon, Eduard Paredes, Xavier Ripoll, Oriol Ruiz Coll, Lluís Soler, Jacob Torres i Ramon Vila.

Oriol Broggi dirigeix La Tempestat, un dels textos més grans i màgics de William Shakespeare, amb un repartiment de luxe, encapçalat per Lluís Soler

Una tempesta fa naufragar Alonso, rei de Nàpols, el seu fill Ferran i Antonio, que va usurpar el Ducat de Milà al seu germà. El fatídic temporal ha estat causat per Pròsper, el legítim Duc de Milà, que els ha conduït fins a la remota illa on viu exiliat des de fa temps amb la seva filla Miranda. El naufragi posa en marxa el seu pla venjatiu, que juga amb l’amor i la desesperació, i que ha ordit per tal de recuperar el que li havien pres, fent ús de secrets poders de la naturalesa. I és que Pròsper coneix les ciències ocultes i sap controlar els esperits de l'illa.

Comença així una de les històries més grans i tel·lúriques de William Shakespeare, la darrera en cronologia i maduresa d’edat que ha arribat fins als nostres dies. L’illa serà l’escenari de bufons, reis, mariners, d’enamorats, de nobles i de borratxos, rodejats de personatges que viuen només en la ficció mentre aquesta es fa realitat en el teatre.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 11 de febrer. Promoció limitada.

