2x1 per veure "La Tempestat"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "La Tempestat" Oriol Broggi / William Shakespeare. El divendres 13 de febrer, a les 20 hores, Teatre Municipal de Girona. Preu: 28€.
Interpretació: Joan Arqué, Babou Cham, Clara de Ramon, Eduard Paredes, Xavier Ripoll, Oriol Ruiz Coll, Lluís Soler, Jacob Torres i Ramon Vila.
Oriol Broggi dirigeix La Tempestat, un dels textos més grans i màgics de William Shakespeare, amb un repartiment de luxe, encapçalat per Lluís Soler
Una tempesta fa naufragar Alonso, rei de Nàpols, el seu fill Ferran i Antonio, que va usurpar el Ducat de Milà al seu germà. El fatídic temporal ha estat causat per Pròsper, el legítim Duc de Milà, que els ha conduït fins a la remota illa on viu exiliat des de fa temps amb la seva filla Miranda. El naufragi posa en marxa el seu pla venjatiu, que juga amb l’amor i la desesperació, i que ha ordit per tal de recuperar el que li havien pres, fent ús de secrets poders de la naturalesa. I és que Pròsper coneix les ciències ocultes i sap controlar els esperits de l'illa.
Comença així una de les històries més grans i tel·lúriques de William Shakespeare, la darrera en cronologia i maduresa d’edat que ha arribat fins als nostres dies. L’illa serà l’escenari de bufons, reis, mariners, d’enamorats, de nobles i de borratxos, rodejats de personatges que viuen només en la ficció mentre aquesta es fa realitat en el teatre.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 11 de febrer. Promoció limitada.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- El terratrèmol de la Candelera
- Alarma Ter Stegen: el porter podria patir una lesió greu