2x1 per veure "Fúria"

Fúria

Fúria

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Fúria" Ferran Joanmiquel - Paula Fossati, divendres 20 de febrer a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 10€.

Actriu: Paula Fossati.

La Kaisa és una mare jove que viu amb el seu fill de deu anys, l’Erik, en una rulot llogada en un càmping. L’Erik està passant per un moment difícil a l’escola i la Kaisa ha de fer un gran esforç per sortir de la precarietat econòmica que els ofega. La situació esclata: l’Erik s’escapa i fuig corrents cap al bosc. Passen les hores, la Kaisa veu que el seu fill no torna i comença a desesperar-se. Poc a poc, passat i present es van marfonent, fins que els límits de la realitat i la ficció ja no poden distingir-se.

Ferran Joanmiquel presenta en format lectura dramatitzada el text "Fúria", guanyador del Premi Andreu Solsona 2025 i interpretat per l'actriu Paula Fossati.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 18 de febrer. Promoció limitada.

TEMES

