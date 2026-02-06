Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "On s'acaba el nom" Cia. Les Mississipi, divendres 13 i dissabte 14 de febrer a les 20h, diumenge 15 de febrer a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Rafa Delacroix, Aina Planagumà, Cristina Terzi i Miqui Uriz

Un replà atemporal. Uns personatges que no saben qui són. Una espera infinita. En aquest espai suspès, entre el que va ser i el que no acaba de marxar, s’entrellacen fragments de vida, secrets familiars i històries no dites. “On s’acaba el nom” és una peça coral i simbòlica que investiga com el relat íntim pot revelar estructures socials més àmplies. La peça enllaça memòria i migració, gènere i classe, vida i mort, per explorar els límits entre la identitat pròpia i la col·lectiva. Amb un llenguatge poètic i una temporalitat fragmentada, l’obra confronta l’espectador amb allò que heretem, allò que repetim, i allò que som sense saber-ho.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 11 de febrer. Promoció limitada.

